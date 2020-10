‘Elitaire kunstpausen’ en ‘riooljournalistiek’; kunstenares woest over beoordeling van De Kaaisjouwer

VIDEO Protest­lied vanuit het raam in Nijmegen voor ‘lichtjes in donkere tijden’

4 oktober NIJMEGEN - Een ludiek protestlied lieten bewoners van de Marikenstraat zondagavond vanuit hun ramen horen. Omdat de lampjes in de monumentale kastanjeboom al zo lang kapot zijn - een gevolg van een actie van de brandweer - de boom dus donker is en iedereen juist in deze coronatijd lichtjes in de duisternis nodig heeft.