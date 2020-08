Elke campus en ieder schoolplein is nu rookvrij

vrijdaginterview Whiskyman Caecil Gerrits van Versailles met pensioen: ‘Mijn laatste vakantie? Oef, 1992’

31 juli NIJMEGEN - Na 24 jaar Versailles Dranken is whiskykenner Caecil Gerrits met pensioen. Zijn winkel in de Lange Hezelstraat in Nijmegen heeft hij verkocht en zondag was zijn laatste dag. Hij ruikt de vrijheid na een leven lang werken. Maar loslaten doet zeer.