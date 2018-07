Eminem-fans arriveren al vroeg in Nijmegen: 'Alles voor de legende'

Eén van hen is de 21-jarige David Menzel. Speciaal voor het concert van Eminem is hij overgekomen uit het Duitse Wolfsburg. Hij is een groot fan van de Amerikaanse rapper, vertelt hij. ,,Vanwege zijn persoonlijkheid. Zijn teksten zijn oprecht, politiek gerelateerd en sommige zijn ook nog eens gewoon erg leuk.’’ Hij verwacht een groot feest met veel 'coole' mensen. ,,Eerder deze week was Eminem in Duitsland. Veel vrienden van mij zijn naar dat concert geweest en zeggen dat het geweldig was.’’

Pendelbussen

Jocelyne van Groningen (22) uit Gouda zat samen met vrienden zeker twee uur in de trein om het optreden van Eminem in Nijmegen bij te kunnen wonen. ,,We doen alles voor de legende’’, zegt ze opgetogen. Ze hoopt dat de nodige klassiekers, waaronder het bekende nummer My Name Is, in het Goffertpark voorbij komen. ,,Maar ik ben allang blij dat ik hem voor het eerst, en waarschijnlijk voor de enige keer, in mijn leven kan zien.’’