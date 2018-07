Eminem tilt rap en hiphop in Nijmegen live naar een hoger plan

In figuurlijke zin deed hij dat zeker. Eminem walste over het uitzinnige Nijmeegse publiek. In razend tempo gingen de hits er doorheen. White America, Toy Soldiers, Criminal, het hield niet op. De explosies werden over het publiek uitgestort. Hard en meedogenloos. En dat was nog maar het begin. Het podium in vuur in vlam tijdens The Way I Am, prachtige uitvoeringen van Love The Way You Lie en Stan -in een regendecor- met Skylar Grey.



Met Cinderella Man ging Eminem gevoelsmatig deel twee van de show in. Even iets gas terug. Maar in Fast Lane werd het pedaal weer vol ingetrapt en mocht Royce da 5’9 -eerder op de avond als eerste support-act op het podium – meedoen. Het intro van The Monster kwam uit de tienduizenden kelen van het publiek. En daar was opeens King Kong zelf in het opnieuw brandende decor.