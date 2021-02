Emoties de baas? Dan loop je minder kans op psychische klachten na een trauma

Basisscho­len bij code geel dinsdag weer open

8 februari RIJK VAN NIJMEGEN - De basisscholen in het Rijk van Nijmegen zijn vandaag dicht, met uitzondering van de noodopvang van kinderen van ouders in vitale beroepen. Voor morgen is er nog geen besluit genomen. ,,Maar als het KNMI in de loop van de dag code geel afgeeft, gaan we morgen weer open", zegt Jolanda Kleinjan van de Beekse basisschool De Biezenkamp.