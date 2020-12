Emotionele corona-oproep Nijmeegse verpleegkundige bijna 40.000 keer gedeeld: ‘Dingen gezien die 24-jarige niet zou moeten zien’

Ook op zondag ieder half uur met de trein van en naar Wijchen

11 december WIJCHEN / NIJMEGEN - Op de perrons van station Wijchen stopt voortaan ook op zondag overdag ieder half uur een trein. Nu is dat alleen 's avonds het geval. Ook goed nieuws voor reizigers die hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen: vanaf zondag is ook in Wijchen reisassistentie mogelijk.