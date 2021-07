En dan staan er opeens agenten in je gang: SSH& pakt overlast studentenflats hard aan en geeft politie de sleutels

Donders Wonders Hoe iets Googelen je geheugen verandert

29 juni Heej Google! Wat is de snelste route naar het Goffert park? Hoeveel ibuprofen mag ik op een dag innemen? Oh en hoeveel gram is een eetlepel suiker ook alweer? Met praktisch alle informatie ter wereld maar één klik van ons verwijderd zijn we minder geneigd dingen te leren of voor langere tijd te onthouden.