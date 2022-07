En weer een naoorlogse muur die de stad wat Nijmeegser gemaakt, precies op tijd

Vierdaagse en corona: kan ik als loper high fiven met publiek en moet je een mondkapje op in het startvak?

NIJMEGEN - De piek van de corona-uitbraak die nu gaande is, is nog niet bereikt en kan door de Vierdaagse en bijbehorende feesten in deze regio nog wat hoger worden dan elders. ,,Dat er nu al gesteld wordt dat we al op de piek zitten, is redelijk optimistisch.” De Vierdaagse en corona, gaat dat wel goed samen?

7 juli