En weer gaat een auto in de fik in Nijmegen

NIJMEGEN - Voor de tweede nacht op rij is er in Nijmegen een auto uitgebrand, deze keer een Volkswagen Golf in de Varenstraat (wijk Wolfskuil). In de nacht van vrijdag op zaterdag ondergingen twee auto's in de Topaasstraat (wijk Hatert) hetzelfde lot.

Een vierde auto zou in de nacht van vrijdag op zaterdag in de hens zijn gegaan in de Smaragdstraat (wijk Hatert). Bij de brandweer is hier melding van gedaan, maar de brandweer is niet bereikbaar voor een bevestiging. De politie laat weten dat van de Smaragdstraat geen aangifte bekend is.

Buren waarschuwen

Een buurman van de auto-eigenaar in de Varenstraat, Lambert Verhoeven, hoorde iets voor halfzeven een tikkend geluid. ,,Het rook naar benzine of diesel. Ineens was er een knal en stond de auto in brand.” Hij seinde direct 112 in. ,,De brandweer was heel snel hier, maar toch te laat om de auto te redden.” Zelf ging hij de straat af om buren te waarschuwen dat ze hun auto moesten verplaatsen.



Verhoeven weet niet of sprake is van brandstichting, maar vermoedt van wel. ,,Waarom ruikt het anders naar benzine?” Een tweede buurtbewoner denkt eveneens aan brandstichting. ,,Je kunt zien dat de brand linksvoor aan de onderkant is begonnen, daar is de auto het ergst getroffen. Daar zit niks wat spontaan kan ontbranden.”

Verdachte omstandigheden

De politie laat alleen weten dat onderzoek wordt gedaan naar mogelijke brandstichting. Ook het onderzoek naar de autobranden in de Topaasstraat loopt nog. Buurtbewoners in de Varenstraat maken zich grote zorgen. ,,Dit is al de derde autobrand in deze straat in korte tijd”, meldt een van hen. In veel meer wijken zijn auto's onder verdachte omstandigheden uitgebrand.



Onlangs was het ook al raak met een autobrand in de Weezenhof 61e straat. Sinds oktober zijn er minstens 30 auto’s in Nijmegen uitgebrand waarbij de politie een vermoeden heeft van brandstichting.



In de Nijmeegse gemeenteraad hebben onder meer VVD en Stadspartij DNF hierover hun zorgen geuit. De Nijmeegse burgemeester Bruls noemt de reeks autobranden zorgwekkend. ,,Maar het is zoeken naar een speld in hooiberg.”