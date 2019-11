En weer schampt een truck het huis van Bas

De buurt heeft bezwaar gemaakt bij de gemeente Nijmegen. Daar zou gisteren een uitspraak over komen, maar die is uitgesteld. De gemeente heeft namelijk over de situatie een second opinion gevraagd bij een onafhankelijk bureau. ,,Dat onderzoek loopt nog. De resultaten willen we meenemen in de uitspraak die we binnen enkele weken verwachten", zegt een woordvoerster van de gemeente Nijmegen.



Volgens eigenaar Ömer Yüksel van de groothandel is het probleem drie jaar geleden ontstaan bij de herinrichting van de Tweede Oude Heselaan. Daarbij is de weg smaller geworden. De buurt wil dat de grote vrachtwagens op een industrieterrein lossen en vandaar uit met kleinere wagens naar de Tweede Oude Heselaan gaan. Maar dat is geen optie, zegt de ondernemer. ,,Dat zou me vijf-, zesduizend euro per maand kosten. Dat kan ik niet betalen.”