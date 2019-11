Ook PvdA-fractievoorzitter Ammar Selman, die zich de afgelopen tijd fel uitsprak tegen een biomassa, is blij met het nieuws. ,,Maar de strijd is nog niet gestreden: in dit geval gaat het specifiek over het Engie-terrein in Nijmegen-West. Wij willen nergens in Nijmegen een biomassacentrale.”



De nieuwe warmtecentrale van Engie (vorheen Electrabel) op het terrein van de voormalige kolencentrale in Nijmegen-West op de grens met Weurt, moet op den duur 10 procent van de energie voor de regio opwekken. Eerder had Engie wel een concreet plannen voor een biomassacentrale. Hier zette de rechter in 2017 een streep door.