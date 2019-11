Engie ziet zonder tegengas af van biomassa. Waarom?

InScience: Onderzoek ‘Hersenen in je buik?’ wint Klokhuis Weten­schaps­prijs

6 november NIJMEGEN - Het onderzoek ‘Hersenen in je buik?‘ is de winnaar van de vierde Klokhuis Wetenschapsprijs. Het winnende project is van arts-onderzoeker Veerle Melotte (Maastricht UMC+). De winnaar werd vanmiddag bekend gemaakt tijdens de junioropening van filmfestival InScience in Nijmegen.