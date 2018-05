'Huisarrest' voor mindervaliden in Nijmeegse flats: met traplift omhoog duurt 'eeuwen'

Afgestu­deerd en toch examen doen: ‘Kramp in m’n handen’

24 mei NIJMEGEN - Een fijne baan in de farmacie, een leuk optrekje aan de Nijmeegse Canisiussingel en zowel een gymnasium- als universiteitsdiploma op zak. Toch stapte Alexander Wolters (26) woensdag weer de schoolbanken in om vwo-examen economie te doen. Dat was best even wennen: ,,Ik kreeg kramp in mijn handen.’’