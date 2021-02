Enorme politie-inzet bij flat Lankforst blijkt storm in glas water: geen vuurwapen gevonden, mannen weer op vrije voeten

Video + UpdateNijmegen - De politie is woensdagochtend een woning in Lankforst binnengevallen na een melding over een verdachte situatie. Er zou iemand aanwezig zijn met een vuurwapen. Het gaat om hetzelfde adres als waar kort geleden een moord werd gepleegd. Er is niets in de woning aangetroffen.