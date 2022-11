Enorme rookwolken boven Nijmegen door zeer grote brand bij autobedrijf, pand volledig verwoest

De Kwestie van Dirk: nachtop­vang, waar kun je terecht?

In de portiek van de flatwoning waar ik op bezoek ben, ligt een man te slapen. Hij heeft een muts op en er zitten gaten in zijn jas. Hij is bezopen. Onder zijn arm houdt hij vaderlijk de vermoedelijke oorzaak vast. Een fles wodka.

28 november