Enthousiaste bourgondiër drumt tussen stugge Zeeuwen

Als vierjarige zat hij al achter het drumstel: op schoot liet de gerenommeerde Jacques Bex van The Red White and Blue Aces hem mee slaan tijdens een carnavalsoptreden in Hotel De Kroon in Gennep. Zijn vader was zanger/bassist van die bigband. In plaats van hossen in de zaal zat de kleine Norman liever in zijn boerenkiel naast de drummer.



,,We deden samen een drumsolo. Ik zag al die mensen kijken en klappen. Toen wist ik: dit wil ik! Mijn vader was vier dagen in de week muzikant. De Aces traden op bij dansschool Ditsel aan de Van der Brugghenstraat als een soort levende jukebox met populaire liedjes. Discotheken waren er nog niet.



,,Behalve muzikant was mijn vader ook laborant bij de Philips. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de cd en de chip. Die chip zit nu dus in bijna alle auto’s.



Twee fauteuils en drie rieten stoelen

,,Na dat optreden in Gennep zocht ik in het bos regelmatig naar twee stokjes die even lang waren om ze als drumstokjes te gebruiken. Thuis vijlde ik ze een beetje bij en dan maar slaan. Ik heb zo twee fauteuils en drie rieten stoelen stuk geslagen.



,,Op school was het niet zo gemakkelijk. Ik was een klein jongetje, nog steeds wel, en ik werd nog wel eens in elkaar geslagen. Het was goed dat mijn vader me op judo en karate deed.



,,Op mijn achtste kreeg ik mijn eerste drumstel, een vierdehands exemplaar dat we bij nachtclub Corona ophaalden. Je kon zien waar de bierglazen hadden gestaan. En je rook het ook. Ik kreeg elf jaar drumles bij de Lindenberg, totdat ik op het conservatorium werd aangenomen. Sinds mijn veertiende zit ik in bandjes.