Er komt een woontoren op de plek van (misschien wel) het lelijkste pand van Nijmegen

Vijf jaar

Er wordt al vijf jaar gesproken over de invulling van de plek op de hoek Bloemerstraat en Doddendaal. Aanvankelijk wilde Hendriks hier een appartementencomplex van zes bouwlagen voor 145 appartementen van 40 vierkante meter voor jongeren neerzetten. Hij had hiervoor een bouwvergunning ingediend. Dat was in 2013. Later kwam daar het plan bij voor oudere bewoners die zorg nodig hebben. Dat is volgens Hendriks één van de oorzaken van de vertraging. Volgende week zijn er afrondende besprekingen over het nieuwe wooncomplex, onder meer over de financiën. Hendriks is er veel aan gelegen om tot een akkoord te komen: ,,Zo kan het niet meer.”