Er zit een mannetje met een zwarte kwast in mijn hoofd, hij verft alles duister

Striktere regels voor scheep­vaart in Nijmegen door lage waterstand: ‘Leg niet naast elkaar aan’

NIJMEGEN - De scheepvaart in Nijmegen heeft door het lage water te maken met strengere regels. Zo mogen vanwege de veiligheid cruiseschepen niet meer naast elkaar aanmeren aan de Waalkade. Ook is het sinds deze week voor plezierboten niet meer toegestaan aan te leggen in de Lindenberghaven als ze dieper dan 110 centimeter in de Waal liggen.

11:04