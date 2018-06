Eritreeërs willen weg uit Lent na nieuwste brandstichting

De laatste brand, brak afgelopen nacht rond half drie uit in de trapopgang bij het trappenhuis aan de zijkant. De brand kon snel geblust worden, zodat het trappenhuis ook vandaag nog gewoon te gebruiken is. In de drie houden panden wonen circa honderd jonge Eritrese vluchtelingen met verblijfsvergunning.



Volgens de 18-jarige Gidy willen de meesten er zo snel mogelijk weg. ,,We willen naar een gewoon huis. Vooral voor de veiligheid. Want ook op het terrein zelf zijn al meerdere branden geweest. Het fietsenhok is afgebrand en ook een scooter en een matras zijn als eens in de brand gestoken. Hoe kun je hier nog rustig gaan slapen.’’