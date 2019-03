Eroworld is nu de enige erotiekwinkel in Nijmegen, na sluiting Christine le Duc

Fietser gewond bij aanrijding in Nijmegen

28 maart NIJMEGEN - Een fietser is donderdagavond gewond geraakt bij een aanrijding in Nijmegen. Het slachtoffer kwam in botsing met een auto en is meegenomen naar het ziekenhuis. Over de identiteit van het slachtoffer en de ernst van de verwondingen is nog niets bekend.