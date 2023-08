Escalatie op intromarkt, Daan en andere rechts-nationalistische studenten belaagd: ‘Dit gaat te ver’

Rechts-nationalis­ti­sche studenten­club welkom op intromarkt: ‘Ruimte voor diversi­teit aan opvattin­gen’

De omstreden conservatief-nationalistische studentenvereniging GNSV, die na Leiden voet aan de grond wil krijgen in Nijmegen, is gewoon welkom tijdens de introductie voor nieuwe studenten. Het college van bestuur van de Radboud Universiteit ziet daar geen problemen in, zo meldt universiteitsblad Vox.