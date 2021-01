Esso in Malvert overvallen door twee jongens op een grijze scooter

In opspraak geraakte hoogleraar door ‘ongepast handelen’ kan pas in 2022 terugkeren op Radboud

21 januari NIJMEGEN- Hoogleraar Paul Bakker van de Radboud Universiteit in Nijmegen keert pas in september 2022 terug als docent op de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. De ophef over zijn handelen op de faculteit met duizend studenten en medewerkers blijkt nog steeds zo groot, dat besloten is tot een langere ‘afkoelingsperiode’.