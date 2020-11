Esther Gerritsen brengt achtste roman uit: ‘Ik heb lang niet geweten dat schrijven een echt beroep was’

Haar huis is nagenoeg fotoloos. ,,Want foto’s zijn wreed”, zegt de in Nijmegen geboren schrijfster Esther Gerritsen. Een portret of filmpje van een aandoenlijk waggelende dochter die nu als tiener over de bank gedrapeerd hangt, is haast te pijnlijk. Die tiener is nog steeds vreselijk lief, maar waar blijft de tijd? En heb je er wel genoeg van genoten toen? Kon je maar één dagje overdoen. ,,Verschrikkelijk, dat soort gedachten”, vindt Gerritsen. ,,Dat moet ik mezelf niet aandoen.”