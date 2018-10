Esther-Mirjam Sent doet gooi naar lijsttrekkerschap van PvdA in Eerste Kamer

NIJMEGEN - De Nijmeegse Esther-Mirjam Sent, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, doet een gooi naar het lijsttrekkerschap van haar partij voor de verkiezingen van de Eerste Kamer

De groeiende ongelijkheid in de samenleving is Esther-Mirjam Sent een doorn in het oog. Ze wil lijsttrekker worden omdat ze 'wil vechten voor de klassieke sociaal-democratische idealen'.

Sent (51) is tevens hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Onder het motto 'Eigentijds Links' gaat ze de strijd aan met Mei Lie Vos en Jeroen Recourt, vooralsnog de twee andere kandidaat-lijsttrekkers. De leden van de Eerste Kamer worden niet rechtstreeks gekozen, dat doen de Provinciale Staten. Volgend voorjaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen.

Sent zit voor een tweede periode in de Eerste Kamer. Dat maakt haar een ervaren en deskundige kandidaat, vindt ze. Ze wil er graag een derde termijn aan vastknopen. De Nijmeegse politica 'voelt dat de PvdA de weg omhoog heeft gevonden' sinds de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. ,,Ik vertrouw op een beter resultaat dan twee jaar geleden.''

Roerige tijd

Sent leidt sinds een paar maanden de fractie. Ze denkt dat ze rust brengt in de - roerige - tijd die de PvdA-fractie achter de rug heeft, met twee senatoren die afgelopen jaar in opspraak kwamen. Toenmalig fractievoorzitter Marleen Barth vertrok na discussie over haar vakantie naar de Maladiven terwijl de senaat debatteerde over de wet op orgaandonatie.

Haar opvolger André Postema stopte als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer na misstanden in de schoolexamens van VMBO Maastricht. Postma is voorzitter van de raad van bestuur van de scholengemeenschap.

'Zwakste schouders'

Sent wil zich als lijsttrekker én als econoom inspannen om de groeiende ongelijkheid een halt toe te roepen. ,,Er is nu sprake van een stapeling op de zwakste schouders. Mensen met een lager inkomen hebben de zwaarste banen, moeten langer werken en hebben een kortere levensverwachting. De kloof tussen arm en rijk wordt op alle gebieden groter.''

Een van haar speerpunten is daarom een dam opwerpen tegen ingewikkelde wetgeving. ,, Als Eerste Kamer kijken we naar wetgeving, en dan zie je dat die steeds ingewikkelder wordt. Neem het hele toeslagencircus. Dat moet anders, het moet eenvoudiger. Je zou automatisch de toeslagen moeten krijgen waar je recht op hebt. Goede wetten moeten goed uitvoerbaar zijn. En te begrijpen.''

Paplepel

De Nijmeegse hoogleraar, geboren en getogen in Doesburg, kreeg de politieke idealen van haar partij met de paplepel ingegoten, zoals ze zelf zegt. ,,De kunst is er om er een eigentijdse invulling aan te geven.''