Eten hoort niet in de vuilnisbak maar op de app Too Good To Go

,,Vijf minuten geleden heb ik ze in de app gezet en nu is er al eentje verkocht’’, vertelt Nina Willems van de Nijmeegse koffiebar Doppio Espresso. Daarmee doelt ze op de taartjes, koekjes en muffins die zijn overgebleven van de vorige dag. Via Too Good To Go verkoopt ze die restjes. Wat in de winkel 12 euro zou kosten, staat in de app voor 3,99 euro te koop.