Ethiopische Gidey wint Zevenheuvelenloop en verpulvert wereldrecord

Vintage-kleding­beurs in De Lindenberg: populair bij jong en oud

14:06 NIJMEGEN - De grote zaal van De Lindenberg staat deze middag vol kledingrekken, voor de ingang wacht een lange rij bezoekers. De prijs, het milieuaspect of een nieuwe modestijl: iedere bezoeker van de popup-vintage kledingwinkel van Square Eight heeft zo zijn eigen reden om per kilo te shoppen.