Europese prijs voor Nijmeegse Zevenheuvelenloop

De prijs is dit jaar in het leven geroepen door de Europese atletiekfederatie (EAA). Directeur Alexander Vandevelde is blij met de award, zo meldt hij op de website van het evenement: ‘We zien de award als bevestiging van dat we op de goede weg zijn en blijven ons verder ontwikkelen, zodat we ook in de toekomst onze lopers een duurzame en fantastische loopervaring kunnen bieden.’