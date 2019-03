Evelien schrijft met boek met adviezen over haar ‘kloteziekte’

Van vuilnisman tot uitvaart­ver­zorg­ster: dit doet Prins Carnaval nadat hij is afgezwaaid

11:19 NIJMEGEN - Wat is de overeenkomst tussen een docent, een marinier, een stukadoor en een campingeigenaar? Ze zwaaien nog twee dagen de scepter als Prins of Prinses Carnaval in het verspreidingsgebied van deze krant. Daarna dragen ze de macht over en keert voor hen het alledaagse leven terug.