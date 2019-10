Even geen treinen, wegens tientallen werkzaamheden

Laatste druiven worden binnenge­haald in Groesbeek

10:59 GROESBEEK - In Groesbeek en omgeving worden momenteel de laatste druiven geoogst. Maandag werd er nog geplukt in wijngaard de Colonjes: dinsdag is de Holdeurn in Berg en Dal nog aan de beurt, zegt Adam Dijkstra, de wijnmaker van het Nederlands Wijnbouwcentrum in Groesbeek.