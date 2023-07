Even terug naar Irak op kosten van de gemeente, omdat die jouw paspoort en andere documenten heeft kwijtgemaakt

Liefst vier belangrijke documenten van de Nijmeegse Nour* zijn de afgelopen jaren kwijtgeraakt op de afdeling Burgerzaken van de gemeente Nijmegen: haar paspoort, ID-kaart, geboorteakte en een schooldiploma.



Ze had ze tijdelijk afgegeven om een fout in haar registratie te kunnen aanpassen, vertelt ze. Later kreeg ze te horen dat de documenten waren zoekgeraakt op de afdeling. Nour is er nog verbaasd over. En boos.