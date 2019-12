Evenementen leveren Nijmegen miljoenen euro's op

De bezoekers van de popconcerten op de Goffertwei die Robbie Williams en Guns 'n Roses in 2017 gaven, lieten 2,3 miljoen euro achter in Nijmegen. Hun uitgaven waren daarmee een belangrijke impuls voor de lokale economie, met name voor de horeca en de detailhandel.



Jaarlijks levert de Vierdaagsefeesten zelfs ruim 30 miljoen op en de mars nog eens 8,3 miljoen euro. Ook de Zevenheuvelenloop is met 1 miljoen aan bestedingen een belangrijke motor voor de economie.



De concerten zorgen ook voor extra werkgelegenheid in de stad. Er is personeel nodig met tal van beroepen die op zo'n concert allemaal tegelijk nodig zijn. Zoals organisatoren, producenten, artiesten, barpersoneel en medewerkers voor de catering en beveiliging en mensen die spullen opbouwen en afbreken.



