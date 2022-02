Ex-Beatle Paul McCartney gaat weer touren: komt hij ook naar het Nijmeegse Goffertpark?

‘McCartney verbindt generaties’

Het is alweer zes jaar geleden dat de ex-Beatle in Nederland op het podium stond: in 2016 was hij afsluiter op Pinkpop in Landgraaf. Het is de hoogste tijd dat hij weer eens naar Nederland komt, vindt ook de Nijmeegse radio-dj Marrit de Vries. ,,Dit is typisch zo’n artiest die generaties verbindt, waar jongeren samen met ouders en grootouders naartoe kunnen. Het zou geweldig zijn als McCartney zijn optreden in het Goffertpark alsnog zou inhalen.”