Ex-coronapatiënt uit Beneden-Leeuwen wil anderen genezen met zijn bloedplasma

,,Ik zag de oproep. Ik zou het vreemder vinden om het niet te doen. Ik ben weer beter. Graag wil ik mijn steentje bijdragen en iets terug doen als dank dat ik weer beter ben.”



Dinsdag ging hij naar het Rotterdamse Erasmus MC, drie donaties volgen nog in het ziekenhuis van Den Bosch. Binnenkort start ook het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen met de landelijke proef om via bloedplasmatransfusies coronapatiënten te genezen.



Het Nijmeegse ziekenhuis en nog een aantal andere ziekenhuizen in Nederland trekken samen op met het Erasmus MC, dat het experiment coördineert.



Antistoffen

Bloedplasma van mannen die zijn genezen van het coronavirus wordt, zo is de bedoeling, gedoneerd aan ernstig zieke coronapatiënten. Aangemaakte antistoffen tegen de infectie zouden als geneesmiddel kunnen dienen.



In China werden vijf patiënten op dezelfde manier behandeld. ,,Uit eerste resultaten blijkt dat dit er veelbelovend uitziet’’, zegt internist-infectioloog en onderzoeksleider Ton Dofferhoff van het CWZ.