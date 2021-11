(Ex-)medewerkers Zwembad Dukenburg slaken noodkreet in brandbrief aan wethouder Velthuis

Corona-uit­braak verpleeg­huis Lent mogelijk gevolg van feestmid­dag, bestuurder doet oproep: ‘Laat ons derde prik nu geven’

LENT - Een corona-uitbraak in verpleeghuis St. Jozef in Lent houdt mogelijk verband met een activiteit die daar onlangs is gehouden. Het zou om een Duitse middag gaan. Volgens bestuurder Michel Hodes van RijnWaal Zorggroep wordt nagegaan waardoor bijna de helft van de 28 bewoners met het coronavirus besmet is geraakt.

11 november