Ex-prof Daan baalt van vrouwonvriendelijkheid in het voetbal: ‘Mijn vriendin komt niet meer kijken’

Populaire Nijmeegse zomerhots­pot kan uitbreiden met restaurant en club door succesvol­le crowdfun­ding

De populaire zomerhotspot De Achtertuin kan definitief uitbreiden op het NYMA-terrein in Nijmegen-West. De initiatiefnemers van het terras in festivalsferen hebben via crowdfunding 150.000 euro binnen. Hiermee kunnen zij er een gloednieuwe binnenruimte van 400 vierkante meter bij krijgen.