Examen Arabisch brengt een stukje Syrië naar Nederland

Of Hamadeh (21) ooit nog thuiskomt? De Rhedenaar betwijfelt het. Hij ontvluchtte Syrië wegens de oorlog en bouwt in Europa een nieuw bestaan op. Een havo-diploma moet daarbij helpen. Als hij slaagt via de vavo-route van ROC Nijmegen wil hij op het hbo International Business Studies gaan doen. ,,Heerlijk dat ik Arabisch examen kan doen. Het is mijn moedertaal dus daarmee kan ik mijn gemiddelde opkrikken en ik hoef geen Frans of Duits te doen’’, zegt hij - na vier jaar hiér - in bijna foutloos Nederlands. ,,Vergeet niet dat Nederlands voor mij ook een vreemde taal blijft.’’



Zo denkt ook landgenote Tamara Mehhook (18) erover. Zij kwam drie jaar geleden naar Nijmegen en wil met Arabisch in haar pakket via vmbo-t doorstoten naar havo en vwo. ,,It was a big surprise,’’ begint ze om razendsnel over te schakelen naar al even kraakloos Nederlands, ,,dat ik hier examen kon doen in mijn eigen taal. Onze lerares komt uit Nederland, maar spreekt perfect Arabisch. Zelfs de extra letters uit ons alfabet als khgu en tghu waar iedereen veel moeite mee heeft, beheerst ze goed.’’