Excelsior kent rampavond tegen NEC na rode kaart El Yaakoubi kort na rust

Stijn van Gassel staart een paar seconden voor zich uit, nadat scheidsrechter Martin van den Kerkhof voor het laatst heeft gefloten op Woudestein. De doelman lijkt maar al te goed te beseffen dat de weken van de waarheid zijn aangebroken voor Excelsior. Het wordt een kwestie van de blik stiekem omhoog richten of angstig over de schouder kijken voor de Rotterdammers. Ieder punt is de komende weken goud waard in strijd om lijfsbehoud in de eredivisie. Die gouden punten bleven tegen middenmoter NEC uit. De Nijmegenaren boekten een 0-3 overwinning en gaven Excelsior een extra zetje richting het gevreesde eredivisieravijn.

In de problemen bracht de nederlaag Excelsior nog niet direct. Toch loopt het de laatste weken bepaald niet soepel bij de ploeg van Marinus Dijkhuizen. Defensief boden de optredens tegen clubs buiten de top vijf dit kalenderjaar hoop, maar het aanvalsspel is de laatste weken pover te noemen. ‘Zorgwekkend’, noemde coach Marinus Dijkhuizen het gebrek aan productiviteit in de voorhoede dan ook eerder. In de laatste vijf eredivisieduels scoorde Excelsior slechts eenmaal: captain Redouan El Yaakoubi kopte raak tegen Ajax (1-4 nederlaag).

Ook tegen NEC mocht het thuispubliek niet juichen. De bezoekers stapten uiteindelijk met de drie punten in de bus, nadat Magnus Mattsson op slag van rust de openingstreffer op het bord kopte. Excelsior kreeg voor de onderbreking via met name Lazaros Lamprou mogelijkheden om de punten in Rotterdam te houden, maar het waren Souffian El Karouani en Anthony Musaba die de eindstand met fraaie goals op 0-3 bepaalden. Het betekende de veertiende nederlaag van het seizoen voor Excelsior.

Het zal bij de Rotterdammers met name offensief een stuk beter moeten om de onderste regionen van de eredivisie te ontvluchten. Excelsior is na FC Emmen en hekkensluiter SC Cambuur de minst scorende ploeg van de competitie. Na de zege van FC Volendam op Vitesse (2-0) zakte Excelsior naar de vijftiende plaats, de laatste veilige plek in de eredivisie. Verontrustend is vooral dat de buffer ten opzichte van de nummer zestien de afgelopen weken van zeven naar drie punten slonk.

Het maakt de kraker in en tegen Groningen van volgende week plotseling een degradatieduel onder absolute hoogspanning. Forse domper in dat opzicht is het ontbreken van El Yaakoubi, die gisteren vlak na rust zijn tweede gele kaart ontving na een onnodige overtreding op het middenveld. De aanvoerder moet het belangrijke duel vanaf de tribune bekijken.

Anthony Musaba juicht na de 0-3 voor NEC.

Nee, ook die wedstrijd zal nog niet beslissend zijn in de degradatiestrijd. Intern heeft niemand bij Excelsior de illusie dat het zich al ruim voor het einde van de competitie veilig kan spelen. Daarvoor zijn de niveauverschillen onderin simpelweg te klein. Excelsior mikt op de grens van 35 punten, maar verwacht tot de laatste speelronde te moeten knokken om lijfsbehoud.

Met nog twaalf duels voor de boeg maakt Excelsior zich op voor een loodzware eindsprint. De jagende concurrenten ruiken bloed bij de manke prooi uit Rotterdam, die dit seizoen nog geen dag onder de streep stond. De komende maand gaat waarschijnlijk veel duidelijkheid bieden. In de weken van de waarheid wachten ontmoetingen met lotgenoten FC Groningen, FC Emmen en SC Cambuur: duels die gaan uitwijzen of Excelsior het degradatiespook buiten de stadionpoorten kan houden of niet.

