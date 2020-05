Experiment met de bijstand: in Wageningen werkt het, in Nijmegen niet

Topweten­schap­per Bas Bloem: ‘Meer onderzoek innovaties in de zorg’

30 april NIJMEGEN - ,,Dit is de Champions League”, zegt Bas Bloem (53) over zijn benoeming in de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de KNAW. Dat is een genootschap van topwetenschappers en adviseur van de regering over wetenschapsbeoefening.