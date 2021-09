Explosie bij energiecentrale teleurstellend of indrukwekkend? Bekijk de beelden en oordeel zelf

Omstreden asfaltfa­briek te koop voor 10 miljoen euro: ‘Kritisch bekijken voordat we grote oprotpre­mie meegeven’

8 september NIJMEGEN - Asfaltfabriek APN is bereid te vertrekken uit Nijmegen, bevestigen verschillende bronnen. Het bedrijf is te koop voor 10 miljoen euro. Uitkopen zou Nijmegen in één klap van een groot probleem verlossen, maar het is de vraag of de gemeente nu al wil betalen.