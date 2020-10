Explosieve groei teststraten, binnen paar uur al afspraak: ‘Er wordt dus niet gewacht tot december’

KAART: WAAR KUN JIJ JE LATEN TESTEN?NIJMEGEN - Het aantal teststraten in de regio is de afgelopen twee weken explosief gegroeid. Inmiddels hebben GGD en commerciële aanbieders zoveel teststraten geopend dat er volgens de GGD in de eigen straten sprake is van meer aanbod dan vraag. Het goede nieuws is: de wachttijd - waar zoveel klachten over waren - is daardoor enorm verkort.