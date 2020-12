Expositie in Valkhofmuseum is juist nu actueel: ‘Nu kunnen we ons voorstellen wat de pest betekende’

De pest in de Leuvense Sint-Jacobsparochie is de titel. Het is één van de oude werken die getoond wordt in de expositie De Pest in Museum Het Valkhof in Nijmegen vanaf 25 februari.

,,Dit voorjaar zagen we op televisie de beelden van een kerk vol doodskisten in Bergamo en van stapels doodskisten in een massagraf in New York. Ineens was een pandemie van een dodelijke ziekte niet meer iets uit een ver verleden. Door actuele beelden gingen de oude schilderijen over de pest nóg meer leven. Ik kon echt meevoelen.”