Extinction Rebellion beplakt Nijmeegse reclamezuilen met ‘rookwaarschuwing’ tegen Transavia

Man (50) krijgt geen straf voor valse bommelding bij ziekenhui­zen

Hij belde in januari noodnummer 112 en meldde dat er bommen bij het CWZ en Radboudumc in Nijmegen zouden liggen. Een licht verstandelijk beperkte man (50) uit Groesbeek is voor die valse melding en een aantal andere strafbare feiten schuldig bevonden, maar krijgt er geen straf voor.