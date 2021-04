Extinction Rebellion in actie in de Marikenstraat: trapeze-act voor weinig publiek

Nijmegen zegt nee tegen kernener­gie, maar herstart centrale Dodewaard? ‘Eerlijk: dat is een spannende’

14 april NIJMEGEN - In Nijmegen is geen plek voor een kerncentrale. Dat is het duidelijke antwoord van het stadsbestuur aan de provincie Gelderland. Die inventariseert welke gemeentes de komst van een kerncentrale zien zitten. Een nieuwe centrale in Dodewaard lijkt niet uitgesloten.