Extra banen in Nijmegen door zelfrijdende auto’s

NIJMEGEN - De wereldwijde vraag naar luxe en zelfrijdende auto’s zorgt voor extra banen in Nijmegen. Chipproducent NXP gaat fors investeren in de fabriek in Nijmegen om aan de vraag naar chips te voorzien.

Maar liefst twintig miljoen dollar wordt er geïnvesteerd in de Nijmeegse fabriek. Van dit geld worden acht nieuwe machines aangeschaft, goed voor tien tot twintig nieuwe banen.

Trots

De investering komt voor de Nijmeegse fabriek op een goed moment. NXP wordt mogelijk overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Qualcomm. Vakbonden vrezen dat dit ten koste gaat van werkgelegenheid in Nederland. De leiding van de fabriek ziet de nieuwe investering als een signaal dat de toekomst van de fabriek de komende jaren is veiliggesteld, zegt manager Toni Versluijs van NXP. ,,We zijn waanzinnig trots op Nijmegen.''

NXP Nijmegen maakt chips voor met name de auto-industrie. Deze tak van sport is booming, er zitten steeds meer technische snufjes in auto's. Wereldwijd hebben alle auto's een chip uit Nijmegen, zegt Versluijs. En hij vervolgt: ,,de zelfrijdende auto is een enorme aanjager voor de vraag naar chips.” Hierbij gaat het niet alleen om de volledig zelfsturende auto’s, maar ook om de goedkopere auto’s die wel al zelf in kunnen parkeren.

,,De investering heeft te maken met de grote vraag naar chips voor de auto-industrie in de komende jaren. We hebben op dit moment meer vraag dan capaciteit’’, vult Jeroen Lotgering, directeur van de fabriek, aan.

Driehonderd chips

Bij NXP Nijmegen werken nu ruim 2.000 mensen. Vorig jaar produceerde de fabriek driehonderd chips per seconde, 14,5 miljard per jaar. Duizelingwekkende aantallen. In een willekeurige auto zitten vijftig chips van NXP waarvan 15 à 20 met het stempeltje 'Nijmegen'. Hoe luxer de auto, hoe meer chips er nodig zijn.