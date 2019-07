Extra controle is nieuwe wapen van Nijmegen tegen witwassen

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen neemt nieuwe maatregelen om te voorkomen dat crimineel geld uit de onderwereld in de bovenwereld terecht komt. Als Nijmegen een gemeentelijk pand of eigen grond verkoopt, wordt gecontroleerd of de potentiële koper wel te vertrouwen is. Ook als de gemeente een contract afsluit met een ondernemer in de zorg, wordt eerst nadere informatie ingewonnen. Er zijn inmiddels al ambtenaren aangenomen die de nieuwe taken moeten gaan uitvoeren.