Extra hoogtebarrière en Engelstalige borden, Waalbrug staduitwaarts nacht op slot

De aanpassingen worden komende maandag gedaan. En dat betekent dat de Waalbrug van maandagavond 21.00 uur tot dinsdagmorgen 06.00 uur staduitwaarts op slot gaat voor gemotoriseerd verkeer. Dat wordt die nacht omgeleid via De Oversteek en ook bussen rijden aangepaste routes.



Gemeente en Rijkswaterstaat achten de maatregelen nodig nadat afgelopen week voor de derde keer in zes dagen tijd een chauffeur zich met zijn vrachtwagen vastreed op de brug. Omdat er maar één rijstrook beschikbaar is, moest de combinatie in de achteruitversnelling de brug weer af, met veel vertraging in de stad tot gevolg.



Renovatie

De Waalbrug wordt de komende anderhalf jaar gerenoveerd, waardoor stadinwaarts én -uitwaarts maar één rijstrook beschikbaar is. Deze stroken liggen beide buiten de boogconstructie van de brug en hebben ieder een draagcapaciteit van 3,5 ton en een maximale doorrijhoogte van 3,1 meter. Daarmee zijn ze verboden terrein voor de meeste vrachtwagens.