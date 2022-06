Extra hulp voor internationale werknemers en studenten in Nijmegen

‘Te veel loketjes’

,,Op dit moment moeten mensen die tijdelijk in Nijmegen komen wonen, nog te veel verschillende loketjes af om zich te settelen. Ze moeten naar de stadswinkel om zich in te schrijven, weer ergens moeten ze heen om huisvesting te regelen. Dat kan makkelijker. Straks kunnen zij op één centraal punt terecht”, zegt verantwoordelijk wethouder Monique Esselbrugge (D66).

De gemeente werkt hiervoor samen met de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), de provincie Gelderland, de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en The Economic Board. De bedoeling is dat steeds meer diensten zich vestigen in het Lifeport Welcome Center, zoals het punt heet. Zo kunnen internationale werknemers en studenten er op termijn mogelijk ook terecht voor belastingadvies, verzekeringen en trainingen.