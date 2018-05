Extra maatregelen bij Emporium en Marikenloop vanwege hitte

NIJMEGEN - In Nijmegen en omgeving zijn dit weekeinde verschillende grote evenementen, zoals dancefestival Emporium in Wijchen en hardloopwedstrijd Marikenloop in de stad Nijmegen. De organisaties ervan nemen extra maatregelen tegen de verwachte hitte.

De temperatuur loopt vandaag en morgen op tot tegen de 30 graden Celsius. Festivaldirecteur David Brons van Emporium in recreatiegebied Berendonck in Wijchen heeft een 'Mooi weer infobulletin' op Facebook gezet. ,,We raken eraan gewend. Vorig jaar hadden we met 34 graden de warmste dag van het jaar'', vertelt hij. ,,De extra maatregelen die we toen namen, pakten goed uit en dat doen we daarom weer. Met een paar nieuwe maatregelen erbij.''

Gratis deo

Een greep uit wat Emporium doet om te voorkomen dat festivalbezoekers door de hitte bevangen raken: een 'Baywatch-insmeerbar met mensen die gratis zonnebrandcrème smeren; gekoelde tenten; gratis watertappunten bij de wc's; gratis deodorant en opfrisspullen; extra ijskarretjes; zelf deo en zonnebrandcrème meenemen is toegestaan. Brons: ,,Verder hebben we extra schaduwtenten op het strand en de hekken rond de bomen wat ruimer geplaatst, zodat mensen af en toe de schaduw kunnen opzoeken.''

Wind bij het hardlopen

De Marikenloop in Nijmegen verwacht bijna zevenduizend lopers en minstens zoveel publiek dat zondag op het evenement afkomt. ,,We hebben een weerman en veiligheidsteam dat op basis daarvan maatregelen neemt'', vertelt Lotte Jacobs van Stichting Zevenheuvelenloop, die ook de Marikenloop organiseert. ,,Het laatste weerbericht is dat het wel warm wordt, maar niet benauwd en de wind zorgt voor verkoeling. Dus nog altijd goed weer om in te sporten. Maar we nemen wel maatregelen vanwege de warmte.''

Extra drank en water

Voor de 7,5 en de 10 kilometerloopsters komen er extra drankposten. Aan de finish en op het festivalterrein in park Brakkenstein worden extra waterpunten ingericht en voor alle deelnemers en ook de toeschouwers is gratis zonnebrandcrème beschikbaar, somt Jacobs op. ,,Voor de 350 vrijwilligers hebben we gratis petjes geregeld, want die staan natuurlijk de hele dag buiten in de zon.''

Amper schaduw

De organisatie van hardloopwedstrijd 8 van Boveneind in Boven-Leeuwen adviseert deelnemers zaterdagmiddag hun 'gezonde verstand' te gebruiken. Het evenement kent diverse afstanden over de weg, maar het zwaarst is de trailrun van 10 of 20 kilometer door de uiterwaarden van de Waal.