Extra politiesurveillances na tweede brand in leegstaand pand Nijmegen

De brand werd rond 14.40 uur gemeld. De brandweer had het vuur op de bovenste verdieping snel onder controle. Veel mensen in de omliggende buurt hadden last van de rookontwikkeling.



Afgelopen vrijdag was er ook al brand in het pand, ook toen op de bovenste verdieping. De brandweer had het vuur toen snel onder controle en liet weten uit te gaan van brandstichting.



Volgens de brandweer was het pand goed afgesloten. De brandweer heeft de politie gevraagd extra te surveilleren rond het pand. De gemeente moet bekijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.