Extra stroomkabel in Nijmegen-Noord moet helpen de tijd tot 2023 te overbruggen

De ontwikkeling van Noord, met een snelle groei van bedrijven en veel nieuwe huishoudens, vraagt meer vermogen dan Liander had voorzien. Hierdoor zit het elektriciteitsverdeelstation in Nijmegen-Noord aan zijn maximale capaciteit.

Daarom werkt Liander aan een nieuw elektriciteitsverdeelstation in Nijmegen-Noord, maar dat is pas in 2023 klaar.Tot die tijd moet de extra kabel het leed dus wat verzachten.

Wachtlijst

Er gold een stroombeperking voor bedrijven in Noord, totdat het elektriciteitsnet is uitgebreid. Met de nieuwe kabel kunnen tientallen klanten volgens Liander nu toch de gevraagde stroom krijgen. Maar, er is nog steeds een wachtlijst. ‘De extra vermogens die we erbij krijgen zijn niet voldoende om alle aanvragen te honoreren. Het is belangrijk dat klanten zich tijdig bij ons melden als ze plannen hebben om meer elektriciteit te gebruiken of op te wekken’.